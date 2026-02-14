За ден 28 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 8 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 20 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 8 - с над 1,2 на 1000, а двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем души, петима са отказали да бъдат тествани.

12 237 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 16 500 водачи и пътници. Съставени са 3680 фиша и 404 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.