Мъж заплаши познат в Асеновград: Ще те хвана, ще те вържа и ще те бия пред жена ти и детето!

Районният съд в Асеновград.

Непристойни реплики имало и по адрес на съпругата на пострадалия, той получава 900 евро обезщетение и над 2600 за направените разноски

Пробация и 800 евро глоба отнесе мъж, заплашил с побой свой познат в Асеновград. Освен това отправял грозни изрази по адрес на съпругата на пострадалия, свързани с нейни сексуални контакти. Наказанието, което му е определил Районният съд в града, е за двете провинения. В следващите 9 месеца нарушителят ще трябва да се подписва пред пробационен служител два пъти седмично, ще се провеждат и периодични срещи с него. 

Сцените се разиграли на 10 февруари м.г. на ул. "Катунско шосе". Освен с побой, мъжът заплашил опонента си и с противозаконно лишаване от свобода. "Мен ли ще ме плашиш с полиция? ще те хвана някъде и ще те пребия. Знаеш ли какво ще те направя, боклук, ще те вържа и пред жена ти и пред детето ще те мокря и ще те бия. Така ще те направя, че майка ти няма да може да те познае", казал му той, като добавил и сексуални заплахи. За това му е наложена пробацията, а глобата - за обидните думи за съпругата, плюс част от заканите за побой. 

Мъжът е осъден да плати на пострадалия общо 900 евро обезщетение за причинените му неимуществени вреди и 2664,85 евро за разходите, които имал в хода на производството. На държавата пък плаща 51,13 евро такса за уважените граждански искове. 

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив в 15-дневен срок.

