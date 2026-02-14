Условна присъда за 24-годишна шофьорка, причинила смърт при катастрофа край Кранево

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновна 24-годишна подсъдима по дело за причиняване по непредпазливост на смърт и телесна повреда при пътнотранспортно произшествие. Подсъдимата е призната за виновна в това, че на 3 юли 2024 г., по първокласен път 1-9 от курортен комплекс „Златни пясъци" към село Кранево, на около 400 метра преди населеното място, при управление на лек автомобил нарушила правилата за движение по пътищата, като е шофирала с превишена за пътния участък скорост, вследствие на което по непредпазливост причинила смъртта на жена от Добрич и средна телесна повреда на мъж от същия град. Тя е направила всичко, зависещо от нея, за оказване помощ на пострадалия мъж. Пострадалите са пътували в автомобила, управляван от подсъдимата.

Според описаното в обвинителния акт, навлизайки в кривата на десен завой, подсъдимата е загубила контрол върху управлението на лекия автомобил, вследствие на което е настъпило пътнотранспортно произшествие. Посочено е, че тя е управлявала лекия автомобил със скорост 58,36 км/ч вместо с разрешената за дадения пътен участък скорост от 20 км/час. Според заключението на изготвена при разследването автотехническа експертиза, основната причина за произшествието е навлизането в завоя със скорост по-висока от критичната за преодоляването му, която е била около и малко под 39 км/час.

По искане на подсъдимата делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, след като тя призна изцяло фактите, изложени в обвинителния акт. При тази процедура, при постановяване на осъдителна присъда първоначално определеното от съда наказание лишаване от свобода задължително се намалява с една трета. В случая след задължителната редукция наложеното наказание на подсъдимата е лишаване от свобода за срок от 2 години, чието изпълнение е отложено с 5-годишен изпитателен срок. Тя е лишена и от право да управлява МПС за срок от 5 години.

С постановения съдебен акт Окръжният съд оправда подсъдимата по първоначално повдигнатото й обвинение, след като прецени, че са налице основания процесното деяние да бъде преквалифицирано в по-леко наказуемо, а именно в деяние, след което деецът е направил всичко зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия. Подсъдимата е оправдана и по отношение на вменените й още две нарушения на разпоредби от Закона за движението по пътищата.