Отиде си изкуствоведът Пламена Димитрова-Рачева

Днес ни е напуснала Пламена Димитрова-Рачева, съобщиха на БТА от галерия „Анел".

Известната изкуствоведка и художник работи там в последните три години. Била е куратор на изложбите, в които представя творчеството на Атанас Яранов, Николай Янакиев, Вълчан Петров, Калин Балев, Кирил Божков, Иван Славов, Анатолий Станкулов, Красен Кралев, Панайот Панайотов, Соня Русков, Владимир Пенев, Станислав Божанков, Цанко Цанков, Явор Цанев, Георги Данчев, Невена Луканова.

Пламена Димитрова-Рачева е родена на 12 юли 1953 г. Работи в сферата на художествената критика, историята на старото и съвременно изкуство, графиката и неконвенционалните форми. Авторка е на монографии и изследователски студии.

Завършва специалност „Изкуствознание" във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович", София през 1977 г. Член е на Съюза на българските художници от 1982 г. Уредник е на графичен кабинет – на Международното биенале на графиката във Варна (1980-1997). Уредник е в Градската художествена галерия – Добрич (2006-2008) и в Националния музей на българското изобразително изкуство (2010). Главен експерт е в Държавна агенция „Архиви" от юли 2010 г. до зимата на 2015 г. Постоянен член е на комисиите по проекти за изобразително изкуство в Министерството на културата. От пролетта на 2015 г. е директор на Градската художествена галерия „Борис Георгиев" във Варна.

Автор е на изследвания върху старото и съвременно изкуство. Председател е на представителството на СБХ във Варна. Осъществява самостоятелни изложби в България, Франция, Румъния и Гърция. Авторка е на видеоарт, представен в Германия, Куба, Испания и в България. Участвала е в международни биеналета на графиката, била е на международните журита на графичните биеналета в България, Китай, Сърбия, Република Македония, Чехия, Гърция. Нейни графични произведения са притежание на национални и частни колекции в България и чужбина.

Куратор е на представителни изложби на българска графика и живопис в България, Европа и Средна Азия (1979-2009). Има специализации в Русия, Израел, Франция, Германия, Сърбия. Под нейно съставителство и с нейни изкуствоведски текстове са излезли множество каталози и албуми на съвременни художници. Последният от тази серия обхваща творчеството на класика Стефан Георгов, издаден от фонда за изкуство и култура „Ангел Симеонов" (2024).