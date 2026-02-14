Девненци за поредна година мериха сили в конкурса за най-добро домашно вино

Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан и за поредна година мериха сили в конкурса „Най-добро домашно вино".
Празникът се състоя сред атмосферата на античния Марцианопол край Музея на мозайките, а кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза. „Радвам се, че всяка година броят на участниците в конкурса расте. Радвам се и челозята на винарска изба „ДеВина", която се намира в землището на кв. Повеляново, вече дават реколта и въвеждаме традиции във винарството в община Девня", коментира кметът.
Точно собственикът на девненската винарна Драгомир Славчев бе председател на дегустационната комисия, която оценяваше качествата на гроздовите еликсири. 25 майстори винари участваха в надпреварата за наградите в три категории - за бяло, червено вино и розе.
Като награда за майсторството си и стимул за бъдещи постижения в производството на домашно вино класиралите се на трето място получиха декантер за вино, заелите втора позиция – ефектен сервиз за сервиране на гроздовите еликсири, а победителите – дъбови бъчвички за вино.
И, пак по традиция, майсторът на най-добрата напитка бе отличен с приза Цар на виното.