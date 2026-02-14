ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навалн...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22287977 www.24chasa.bg

Девненци за поредна година мериха сили в конкурса за най-добро домашно вино

Орлин Цанев

[email protected]

2980
Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан Снимки Орлин Цанев

Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан и за поредна година мериха сили в конкурса „Най-добро домашно вино".

Празникът се състоя сред атмосферата на античния Марцианопол край Музея на мозайките, а кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза. „Радвам се, че всяка година броят на участниците в конкурса расте. Радвам се и челозята на винарска изба „ДеВина", която се намира в землището на кв. Повеляново, вече дават реколта и въвеждаме традиции във винарството в община Девня", коментира кметът.

Кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза
Кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза

Точно собственикът на девненската винарна Драгомир Славчев бе председател на дегустационната комисия, която оценяваше качествата на гроздовите еликсири. 25 майстори винари участваха в надпреварата за наградите в три категории - за бяло, червено вино и розе.

Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан
Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан

Като награда за майсторството си и стимул за бъдещи постижения в производството на домашно вино класиралите се на трето място получиха декантер за вино, заелите втора позиция – ефектен сервиз за сервиране на гроздовите еликсири, а победителите – дъбови бъчвички за вино.

И, пак по традиция, майсторът на най-добрата напитка бе отличен с приза Цар на виното.

Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан Снимки Орлин Цанев
Кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза
Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците