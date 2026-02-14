Девненци за поредна година мериха сили в конкурса за най-добро домашно вино

Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан и за поредна година мериха сили в конкурса „Най-добро домашно вино".

Празникът се състоя сред атмосферата на античния Марцианопол край Музея на мозайките, а кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза. „Радвам се, че всяка година броят на участниците в конкурса расте. Радвам се и челозята на винарска изба „ДеВина", която се намира в землището на кв. Повеляново, вече дават реколта и въвеждаме традиции във винарството в община Девня", коментира кметът. Кметът на Девня Свилен Шитов символично заряза една „римска" лоза

Точно собственикът на девненската винарна Драгомир Славчев бе председател на дегустационната комисия, която оценяваше качествата на гроздовите еликсири. 25 майстори винари участваха в надпреварата за наградите в три категории - за бяло, червено вино и розе. Жителите на община Девня отново спазиха традицията да отбележат заедно деня на Трифон Зарезан

Като награда за майсторството си и стимул за бъдещи постижения в производството на домашно вино класиралите се на трето място получиха декантер за вино, заелите втора позиция – ефектен сервиз за сервиране на гроздовите еликсири, а победителите – дъбови бъчвички за вино.

И, пак по традиция, майсторът на най-добрата напитка бе отличен с приза Цар на виното.