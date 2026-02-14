Зарков: БСП се справи първа с теста за самостоятелност. За другите тепърва предстои

Аз не съм човек на никого и няма да има „мои" хора в ръководството на партията, твърди партийният лидер

„Пътят, който захващаме, е дълъг и трябва да оздрави социалистическата партия, която си поставя за цел постигането на справедлива държава. Това правят социалистическите партии в България, в Европа и по света." Това заяви в ефира на БНР председателят на НС на БСП Крум Зарков. По думите му тепърва ще става все по-ясна необходимостта от силна лява партия на всички социалисти, но и на всички български граждани. „Това ще има огромно значение на нашата държава. Без ляво няма и дясно, няма център, няма парламентарна демокрация", подчерта той.

Попитан за конгреса на БСП и неговия избор, Заков обясни, че той не би бил възможен в нито една друга партия - човек, който няма подкрепа от апарата, нито от ръководството и когато се е кандидатирал е изглеждал наивен, без да има ресурси, е бил номиниран, защото социалистите са се разпознали, в това, което той казва, а делегатите на Конгреса са се вслушали в това и са го избрали. „Всяка организация в страната ще трябва да направи този избор – от БОК до Народното събрание, минавайки през всички партии – слагане край на практиките да се използват общодържавните инструменти за лично или партийно облагодетелстване", подчерта социалистът. Според него БСП е издържала този тест първа в един истински сблъсък и съревнование. По думите му за разлика от предварително заявените страхове за допълнително разделение, Конгресът е довел до точно обратното – обединение и оздравяване. „Нашият най-висш орган даде ясен мандат в тази посока, който всички в партията разбраха, и всички ние от Изпълнителното бюро и Националния съвет също ще трябва да го изпълняваме". Той обясни, че съставът на Изпълнителното бюро, който ще предложи е под знака на обновлението и ще отразява решенията на Конгреса. „Аз не съм човек на никой и няма да имам „мои" хора. Бюрото ще го докаже", категоричен бе председателят на левицата.

Крум Зарков каза, че е получил доверие защото е показал независимост в избора си, който е и неговият начин на поведение и ще бъде предаден и върху левицата – самостоятелност и суверенитет „Не съм човек на който и да било, не съм поемал ангажименти и не съм обещавал нищо и това ми дава свобода. Това се вижда на първо време при реденето на листите на левицата, които сега ще отразят в най-голяма степен желанията на организациите, а не налагане на хора поради други договорки", поясни той. Зарков подчерта, че ако зависи от него никой няма да бъде гонен и наказан, но хората които са провели курса, отречен от Конгреса ще бъдат помолени да отстъпят назад.

На въпрос за смяна на ръководството на парламентарната група, той отговори, че то е било нормално вследствие на взетите решения и е достойно, че предходното ръководство е отстъпило.

Крум Зарков бе категоричен, че БСП не е избрала нов лидер и такива не трябва да има, а нов метод, нов начин на функциониране и правене на политики. „Целта на ръководството в една социалистическа партия е да организира колективното тяло да взима своите решения, да казва своето мнение, но не да го налага, и да реализира потенциала на всеки един социалист. БСП се върна в играта не с моя, а със своя избор. Моят избор нямаше да се случи без пробуждане отдолу срещу горе. Именно то трябва да се предаде и на цялата страна", наблегна председателят на БСП.

Попитан как ще гласува ПГ на БСП – ОЛ за ветото наложено от президента на Изборния кодекс, той отговори: „Нашата група беше разделена по темата. Сега разбирайки че ветото е инструмент, който да накара депутатите да преосмислят своята позиция, ще помоля нашата група и тези в нея, които са подкрепили промените да помислят отново над решението си".

Помолен да коментира, слизането на Радев на политическия терен на партиите, Зарков коментира, че до него се е стигнало, защото всички те не са успели да изпълнят основните си задължения, всяка по своята причина, включително и БСП. Като обща тема между левицата и очаквания нов проект той посочи заявената от Радев битка с политико-олигархичния модел. „Ние се връщане на тези позиции, които бяха наши, но бяха сложени в скоба за съжаление. Сега тази скоба е свалена", категоричен бе той.

По повод взаимодействие между БСП и бъдещият проект, Зарков заяви, че БСП се явява в коалиционна форма, с други леви партии и подчерта своята надежда тя да се укрепва и развива. Според него БСП ще има общи действия с различни субекти, но винаги на базата на ясни принципи, в равнопоставеност, по надлежния начин със сключване на споразумения и тяхното спазване.

По въпрос за избора на Андрей Гюров за служебен премиер, Зарков отговори: „Президентът Йотова показа, че е разчела големият политически разлом в България и се позиционира много ясно, избирайки от много късата листа, този който изглежда най-далеч от зависимостите, за които говорим". По думите му поставяйки сам въпроса за главния прокурор и министъра на правосъдието Андрей Гюров също се е позиционирал изцяло в тази линия.

Помолен да коментира политическите реакции по случая „Петрохан", той заяви, че са били недостойни. „Това е огромна трагедия и изразявам своите съболезнования на всички засегнати от нея. Въпросите които се поставят са много и тежки – Какво е състоянието на нашето общество? Що е то семейството у нас? На какво ниво е образователната ни система? До каква степен една държава може да делегира дейности на частни сдружения? Вместо да се съсредоточат върху тези въпроси политическите сили започнаха взимно да се замерят с обвинения. Това няма да донесе нищо друго освен допълнително разочарование и отвращение на българските граждани към политиката въобще. ПГ на БСП – ОЛ се държа достойно и изказа своето становище по умерен начин, за съжаление обаче политическата класа като цяло не успя да отговори на тази политическа трагедия добре", заключи Крум Зарков.