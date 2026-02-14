Дама получи приз в конкурса за най-добро домашно вино в Добрич

„За да е хубаво виното, то трябва да се прави с любов, защото събира на трапезата семейството и приятелите", категорични бяха победителите в тазгоздишния конкурс за най-добро домашно вино, реколта 2025, в Добрич. Победителите са в три категории – за бяло, розе, и червено вино. Участвалите 35 вина - 16 бели, 8 розе, 11 червени, класира прецизно жури от познавачи, които казаха, че изборът, както винаги, не е бил лесен.

„Произвеждам вино отдавна. Баща ми правеше вино. Помагах му. Сега вече го правя сам. Виното е от грозде от лозето ни в село Житница. При брането на лозето, което е около 1 дка, помага семейството. Виното, което си правим, е достатъчно, през лятото го пием пием в бутилки, които сме напълнили", каза Николай Колев, който спечили първата награда в категорията „Бяло вино", но каза , че прави и червено.

Кметът Йордан Йорданов зарязва лозата. Снимки Авторката Ивайло Михайлов обра наградите на конкурса – трета и втора награда за бяло вино, трета – за червено, втора – за розе. Той е на 41 години и сам си прави виното. Участва в конкурса от 2017 г. и на всеки конкурс печели награда, което му дава самочувствие на „майстор". Трето място в категория „Розе" получи Десислава Гичева. „Виното е приготвено от грозде от сортовете „Пино Ноар" и „Сера". Имаме малко „лично" грозде. Купуваме допълнително. Виното правят мъжете вкъщи – съпругът ми, синът ми, но решиха в конкурса да участвам аз. Стига ни виното, което правим", каза тя. Десислава Гичева

На чаша червено вино, осигурено от общината в Добрич, под звуците на народни песни и хора, млади и стари мъже след ритуала „Зарязване на лозата" в етнографския комплес „Стария Добрич" извадиха и малки пластмасови бутилки собствени вина и изтъкваха качествата им, другите дегустираха с удоволствие и празникът тръгна. Лозата заряза кметът на Добрич Йордан Йорданов, който беше обявен за Цар на виното. Във „важната мисия" подгласници му бяха зам.-кметовете.