24 семейни двойки отпразнуваха "златна сватба" в Пещера

Двадесет и четири семейни двойки, сключили брак преди половин век, отпразнуваха своите 50 години съвместен живот - златна сватба - с вълнуваща церемония по подновяване на брачните клетви. В празнична атмосфера, изпълнена с емоция и признателност, юбилярите преминаха по бялата пътека под венец от цветя за втори път в живота си, за да заемат местата си в красиво украсена зала на местно заведение.

По стара българска традиция тържеството започна с пита и мед- символ на споделената сладост и трудностите, които съпрузите са преодолели заедно през годините. Този ритуал постави началото на същинската празнична програма, посветена на любовта, търпението и предаността.

Заместник- кметът на Община Пещера Гълъбина Карамитрева приветства празнуващите семейства и ги поздрави по повод значимия юбилей. В словото си тя изрази благодарност за достойния пример, който двойките дават на по- младите поколения, и подчерта, че „50 години съвместен живот е доказателство за търпение, обич и преданост".

Карамитрева прочете и празничен адрес от името на кмета на общината Йордан Младенов, с който бе засвидетелствано уважението и признателността на местната власт към юбилярите. В знак на внимание всяка двойка получи цвете и символично златно сърце.

Ежегодната проява се провежда навръх Деня на влюбените и се е превърнала в очакван празник за жителите на Пещера, Радилово и Капитан Димитриево. Събитието отново доказа, че истинската любов не познава времето, а с годините става по-силна и устойчива.

За доброто настроение на всички присъстващи се погрижи квартет „Перистера" с ръководител Павел Куцев, чиито изпълнения бяха посрещнати с бурни аплодисменти. Специален гост на празника бе и обичаният певец от Пиринския край Райко Кирилов, който с популярните си песни върна присъстващите в годините на тяхната младост и първа любов.

Тържеството завърши с много усмивки, споделени спомени и искрени пожелания за здраве и още дълги години заедно- защото златната сватба не е просто юбилей, а символ на устояла във времето любов.