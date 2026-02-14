Изкърпват дупките по улиците в Пазарджик и по селата

Стартирахме дейностите по изкърпване на компрометирани участъци от уличната мрежа, съобщи кметът на община Пазарджик Петър Куленски. „Работим по най-натоварените кръстовища и улици в Пазарджик, където след зимния сезон се отвориха пукнатини и неравности, а след това ще се прехвърлим и по междуселищната общинска пътна мрежа и по селата.

Ремонтът се извършва със специална технология за студено изкърпване, по която машината първо почиства дупката със сгъстен въздух, после се полага битумна емулсия и накрая под високо налягане се впръсква смес от трошен камък и битум. Повърхността се запечатва без нужда от валиране. Това позволява бързо, ефективно и устойчиво възстановяване на настилката, с по-кратко време за ограничаване на движението.

Целта ни е да подобрим безопасността и комфорта на движение – както за водачите на автомобили, така и за пешеходците. Дейностите ще се извършват поетапно, съобразно метеорологичните условия и предварително изготвен график.

Призоваваме за търпение и повишено внимание в участъците, в които се работи.

В началото на месец март, когато атмосферните условия го позволяват, ще започнем с цялостното преасфалтиране на двете кръгови движения на Моста на р. Марица", уточни Куленски.