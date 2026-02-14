Патриарх Даниил възглави заупокойно богослужение за 8 г. от кончината на дядо Добри

Софийският митрополит и български патриарх Даниил възглави в храма "Св. св. Кирил и Методий" в село Байлово заупокойно богослужение по повод осем години от кончината на Добре Димитров Добрев (дядо Добри), който в продължение на десетилетия събираше дарения за храмове и манастири и бе един от най-големите дарители на катедралата "Св. Александър Невски", съобщиха от Софийската митрополия. Байлово е родното село на дядо Добри.

Патриарх Даниил съслужи с иконом Серафим Янев, с протойерей Георги Младенов, с йеромонах Натанаил, с йеромонах Йосиф (от митрополията на САЩ, Канада и Австралия), с протойерей Димитър Кутлев и с протодякон Иван Петков.

Преди началото на светата литургия за четец, певец и свещеносец на Българската църква бе постриган благоговейният мъж Николай. Мнозина бяха и православните християни, които се причастиха с Тялото и Кръвта Христови, предава БТА.

"В третата подготвителна неделя преди Великия пост, Светата православна църква е отредила да се възпоменава Второто Христово пришествие и Страшният съд. Това е темата на утрешния неделен ден. В навечерието на това възпоменателно събитие Светата православна църква отслужва помен за всички отвека починали човеци, живели с вяра във възкресението на Спасителя", каза патриарх Даниил в своето слово.

Той изтъкна, че православните християни очакват изпълването на обещанието, което Спасителят е дал - да дойде отново и да съди света, да въздаде на всекиго според делата. "В днешното Евангелие чухме как Господ говори за тези предстоящи събития и казва, че човеците ще премират от страх от това, което има да връхлети вселената, защото и силите небесни ще се разклатят. Виждаме климатичните промени във времето, земетресения, необичайни суши, порои... Всичко това е още едно предверие, но Господ казва на вярващите в Него: "Бъдете будни и се молете, за да може да избегнете всичко това", каза патриарх Даниил.

В словото си той допълни, че във всичко трябва да възлагаме надеждата си на Бога, да не се отчайваме, но да пребъдваме в молитва, да бодърстваме, та идването на Спасителя да не ни завари в грехове и пороци. "На днешния ден Светата православна църква ни призовава да се помолим за всички отвека починали православни християни. Човеци, живели с надеждата и вярата във възкресението на Господ Иисус Христос", каза патриархът.

"Днес, тук, в село Байлово, където е роден, живял е и е починал дядо Добри, ние не можем да кажем, че в днешно време няма такива човеци, които да живеят истински по Бога. Той е един голям пример за всички нас", каза патриарх Даниил.

Той изтъкна, че последните години от живота си дядо Добри изживява подвиг - вървейки пеша до София от родното си село, за да събира средства за възстановяване на храмове и манастири у нас. "Всички знаете в каква скромност, бедност е живял... От къде тази сила? От къде това упование? От Бога, от молитвата му, от вярата, която имаше, защото от него не можеше да се чуе празна дума. Не можеше да се чуе гнила дума. Не можеше да се чуе да мисли лошо за някой човек, но каквото правеше - правеше го с благодарност към Бога...", отбеляза патриарх Даниил.

По думите му и от снимките на дядо Добри се вижда каква светлост има неговото лице. "Каква детска простота и чистота. Каква ведрина и радост от живота въпреки толкова трудности. От къде е тази сила, братя и сестри? Виждаме днес, че когато си спомним за него - само мисълта за него е достатъчна да внесе ведрина в сърцето ни. Тази благодат, която вярваме, че той е придобил от Бога и тази Божия сила, която го е крепяла и на нас помага да се окуражим, да ни дойдат сили и да си кажем, че има смисъл в това човек да живее честно, да се бори с неправдата, да се бори с унинието, да се бори с ропота, да се бори безверието, да се бори с маловерието, да се бори със завистта, да се бори със злобата, за да може чистотата на сърцето и душата да грейне, изпълнена от Божията благодат", каза в словото си българският патриарх.

След светата литургия бе отслужена панихида за дядо Добри и за всички починали православни християни на днешната задушница. На гроба на дядо Добри, намиращ се пред храма "Св. св. Кирил и Методий", бе отслужен и трисагий.

Добре Димитров Добрев (дядо Добри) почина в Кремиковския манастир на 103-годишна възраст, на 13 февруари 2018 г. Хората го наричаха "Божия странник", "Безсребреника" или "светецът от Байлово".

Дядо Добри е роден на 20 юли 1914 г. в село Байлово. Баща му загива в Първата световна война и майка му отглежда сама децата си. Детството и ученическите си години дядо Добри не помни. Венчава се през 1940 г. - време, в което България участва във Втората световна война. При една от бомбардировките над София снаряд пада близо до него и почти го лишава от слух. С жена си има четири деца, две от които надживява. През годините дядо Добри се отделя от материалното в живота и се посвещава изцяло на духовното, се казваше в съобщението за кончината на дядо Добре от 2018 г. от Българската патриаршия.

Около 2000 г. дядо Добри решава да дари всичките си имоти на Българската православна църква. Почти всеки ден той ходеше пеша или идваше с автобус до София и пред вратите на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", или на църквата "Св. Седмочисленици", събираше пари, които след това даряваше. През 2009 г. дядо Добри дари 35 700 лв. на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и това е най-голямото частно дарение в историята на храма.