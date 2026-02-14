Полицаи отидоха на сигнал за бой в Пловдив, мъртвопиян избухна срещу тях

Дрегерът в Районното показал 2,42 промила

Мъртвопиян осъждан пловдивчанин преспа в ареста, след като скочи срещу полицаи. Униформените се отзовали на сигнал за физическа саморазправа, но единият от участниците решил да насочи агресията си към тях, за което се сдобил с наказание по Указа за борба с дребното хулиганство.

Нарушителят живеел заедно с родителите си, с които бил в добри отношения. Не работел, основните му занимания били в социалните мрежи, а през април 2023 г. се сдобил с условна присъда за държане на наркотици с цел разпространение.

Около 4,40 ч. на 10 февруари мъжът бил на бул. "Източен" 139, където пристигнали и полицейски служители, във връзка с подадения сигнал за скандал и физическа саморазправа. Нарушителят насочил гнева си срещу тях, крещял и ги обиждал. Униформените му сложили белезниците и го отвели в сградата на Четвърто районно управление, където го тествали с дрегер. Техническото средство отчело 2,42 промила алкохол в издишания въздух.

Няколко часа по-късно мъжът бил изправен пред Районния съд в града. Магистратите се запознали с доказателствата, изслушали него и преценили, че най-справедливото наказание е глоба от 100 евро по УБДХ.