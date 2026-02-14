ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на НСБОП ген. Кирил Радев: И шестте уб...

Шествие против Луковмарш се състоя в София

2820
"Луковмарш" СНИМКА: Йордан Симеонов

Шествие против Луковмарш се състоя в София. Гражданите се събраха пред Съдебната палата, като на място имаше засилено полицейско присъствие. Шествието продължи по ул. „Алабин", като завърши пред паметника на Васил Левски.

Събралите се скандираха – „София не е нацистки град", имаше транспаранти с надпис - „Без нацисти по улиците ни".

Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие Луковмарш, съобщиха вчера от пресцентъра на Общината, припомня БТА. Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието.

Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

Чрез позиция Министерството на външните работи (МВнР) се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. Луковмарш в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.

"Луковмарш" СНИМКА: Йордан Симеонов

