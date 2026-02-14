ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на НСБОП ген. Кирил Радев: И шестте уб...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22288599 www.24chasa.bg

Проф. Николай Овчаров: Случаят „Петрохан” е подражание на будистки практики

2820
Проф. Николай Овчаров Кадър NOVA NEWS

Имитациите на будизма са доста разпространени. Това, което беше разкрито по случая „Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики. Това каза археологът проф. Николай Овчаров в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

„Вместо да се дават пари за такива неща, нека се дадат за археология", каза професорът.

Той посочи, че такива секти има навсякъде по света, но у нас се случва за пръв път. И допълни, че политизирането на трагедията е недопустима. Изследователят смята, че няма да стане ясно какво точно се е случило в Петрохан и край Околчица.

По повод професионалния празник на археолозите – 14 февруари, Овчаров каза, е работата на тези изследователи не е лесна, но е повод за гордост.

Той сподели, че държавата е отпуснала средства за археологически разкопки на някои от важните обекти.

Проф. Николай Овчаров Кадър NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците