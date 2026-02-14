Шествието в памет на ген. Христо Луков в София все пак се проведе

Шествие в памет на ген. Христо Луков се проведе в София. То започна от ъгъла на бул. „Княз Александър Дондуков" и ул. „Кракра", като продължи до ул. „Тракия", където на фасадата на къща е поставена паметна плоча.

На място има засилено полицейско присъствие. Движението по част от булеварда беше блокирано за кратко.

Участниците в шествието скандираха – „Генерал Христо Луков", както и „Забранен, но не забравен". Те запалиха свещи пред къщата, където е живял Луков.

Вчера от Столичната община съобщиха, че при тях е постъпило уведомление от Български национален съюз „Еделвайс" на 10 юни 2025 г. с искане за провеждане на шествие в памет на ген. Христо Луков на 14 февруари 2026 г. с маршрут от пилоните на НДК по бул. „Витоша", бул. „П. Евтимий", ул. „Г.С. Раковски", бул. „Кн. Ал. Дондуков" до ул. „Тракия" 1, припомня БТА.

От общината отбелязаха, че не е съгласувано провеждане на шествие Луковмарш. Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието. Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

Чрез позиция Министерството на външните работи (МВнР) се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. Луковмарш в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.