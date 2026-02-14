ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Идва ли краят на приложенията за запознанства?

Приключи ремонтът на подлеза на "Гладстон" в Пловдив, 191 нови лампи светнаха

24 часа Пловдив онлайн

1476
Обновеният подлез на ул. "Гладстон". Снимка: Община Пловдив

Монтирани са и специализирани LED тунелни осветителни тела с 10-годишна гаранция

Приключи подмяната на осветлението в подлеза на ул. "Гладстон" в Пловдив. Монтирани са общо 191 нови лампи с различна мощност, както и специализирани LED тунелни осветителни тела с 10-годишна гаранция, които осигуряват по-добра видимост и по-висока енергийна ефективност, информира кметът Костадин Димитров..

В рамките на дейностите са подменени и осветителни стълбове, като с това се повишава безопасността както за пешеходците, така и за преминаващите моторни превозни средства. Новото осветление значително подобрява условията за движение в подлеза и допринася за по-сигурна и безопасна градска среда.

Дейностите по подмяна на осветителните тела в подлеза на улица „Гладстон" се извършиха в три последователни вечери, като беше въведена временна организация на движението и колите трябваше да заобикалят в периода между 22 до 4 ч.

Обновеният подлез на ул. "Гладстон". Снимка: Община Пловдив

