Проф. Георги Близнашки: Радев избра Гюров за служебен премиер

Проф. Георги Близнашки Кадър NOVA NEW

БСП се опитват да застанат до „Продължаваме Промяната – Демократична България", затова идва и изказването, че Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер. Но истината е, че предварително беше ясно, че Гюров ще заеме този пост. Това не е избор на Илияна Йотова, а на Румен Радев. Това каза бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Мисля, че дори и служебното правителство е било подготвено. Просто се стигна до разтягане във времето", посочи той.

„Около Румен Радев се групират най-ретроградните кръгове в българското общество", каза още Близнашки.

Според Близнашки предстоящата предизборна кампания ще бъде много тежка.

По негови думи Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот.

Проф. Георги Близнашки Кадър NOVA NEW

