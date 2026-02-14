Година затвор получи таксиджия, помел възрастна пешеходка в Пловдив, не се появи в съда

Атанас Килиджийски избяга в Сърбия, след като магистратите го пуснаха под гаранция, и така и не беше открит

Задочно осъдиха таксиметровият шофьор Атанас Килиджийски, блъснал 71-годишната Веселина Грамадникова, докато пресича на пешеходна пътека кръстовището между улиците "Богомил" и "Хан Аспарух" в Пловдив. Мъжът получи една година затвор при първоначален общ режим, а книжката му ще бъде отнета за 2 г. Той обаче така и не се появи в залата на Районния съд до края на процеса срещу него и присъдата беше дадена задочно. Въпреки това тя не е окончателна и ако Килиджийски реши, има право да я обжалва.

Катастрофата стана на 18 февруари 2024 г. 71-годишната тогава Грамадникова пресичала със сестра си Мая Димитрова, която изпращала, когато таксиметров автомобил я ударил и избягал. След това той беше установен от полицаите и задържан, но Районният съд го пусна под гаранция от 1200 лв., макар в онзи момент да бил в изпитателния срок на условна присъда. Прокуратурата протестира решението и на втора инстанция окръжните магистрати отмениха мярката за неотклонение и наложиха "задържане под стража". Това обаче се оказа прекалено късно. След като бил пуснат, Атанас Килиджийски избягал в Сърбия, след което следите му се губят и мъжът все още не е установен.

След инцидента пък Веселина Грамадникова беше със сериозни наранявания. 3 месеца възрастната жена изпитвала затруднение с движението на единия крак и ръката си.