Единствената жена при Калушев за жертвите: Вие сте светлината. Бъдете свободни!

38668
Невена Станева Снимка личен профил във Фейсбук
  •  Невена Станева дълги години е живяла с лама Иво

"Вие сте светлината. Бъдете свободни!" Така се сбогува с шестте жертви от Петрохан и Околчица близката им приятелка Невена Станева. Името й се появи в публикувана справка на ДАНС като единствената жена в групата на Ивайло Калушев.

По свидетелски показания и документи Невена е живяла с Калушев и дясната му ръка Деян Илиев още преди години в село Краево, а след това е пътувала с групата на гуруто и учениците му в Мексико, съобщи "България Днес".

"Обичам ви, Иво, Ники, ****, Пламен, Дечо, Ивей", пише Невена, като скрива името на 15-годишния Александър Макулев.

Невена Станева Снимка личен профил във Фейсбук

