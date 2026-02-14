Делян Добрев изглежда твърдо е решил да напусне ГЕРБ

Пред "24 часа" той не отрече , но не сподели подробности

Шефът на бюджетната комисия в парламента и знаково лице на най-голямата партия Делян Добрев напуска ГЕРБ и политиката. Новината обикаля сайтове и социални мрежи още от обяд. Съобщи я и bTV, позовавайки се на свои източници. Пиар експертът Диана Дамянова я потвърди пред БНТ, но каза, че е разбрала не от него, а от негови близки.

"24 часа" също потърси Делян Добрев. Той не отрече, но не сподели подробности. Изглежда е твърдо решен да се раздели с партията, за която работи от 20 години. Очаква се в понеделник да подаде оставка пред ИК на ГЕРБ, а в сряда да напусне и парламента.

Политикът вече не вдига телефона си. Не отговаря и на десетките запитвания в профила си във фейсбук.

В редиците на ГЕРБ се говори за скандал между него и Борисов.

От свои източници "24 часа" получи потвърждение , че има напрежение между Добрев и лидера на партията. Близки на хасковския областен председател разказват, че той обявил гневен, че напуска, но се надяват да не се стигне до такъв драстичен край. Но засега изглежда Делян Добрев няма да промени решението си.

Добрев е човекът от ГЕРБ, на когото Борисов негласно бе позволил да има и да защитава позиции, които не съвпадат с тези на партията.

Някои подозират, че той казваше на глас това, което Борисов не си позволяваше да заяви публично.