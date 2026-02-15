ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Един е загинал, а друг е ранен при пожари у нас за последните 24 часа

Пожарна Снимка: Архив

За изминалото денонощие звената за Пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 89 сигнала за произшествия, при пожари е загинал един човек и още един е пострадал, съобщиха от МВР.

Загиналият е 51-годишен мъж след пожар в къща в град Трън.

Ликвидирани са общо 52 пожара, от които девет в жилищни сгради и четири в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти, 17 в отпадъци, 13 в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства. Екипите са реагирали на два сигнала за отводняване и на три сигнала за спасяване на животни.

Постъпили са шест лъжливи повиквания за инциденти.

