9 досъдебни производства за фалшиви банкноти евро са образувани във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет досъдебни производства за пускане в обращение на неистински еврови банкноти са образувани от началото на годината във Варна. Фалшивите пари са с номинал 20, 50, 100 и 200 евро. Общата им стойност е няколкостотин евро, като най-често се засичат единични бройки. Обичайно фалшивата валута се прокарва в обращение чрез извършване на покупки в търговски обекти, съобщи БНТ.

Качеството на задържаните фалшиви еврови банктноти е много добро и хората, които все още трудно разпознават новата валута, лесно може да заблудят, казват от прокуратурата.

Най-често сигнали до полицията и прокуратурата за фалшиви пари подават продавачи в търговски обекти, в които се прави опит за плащане с неистински еврови банкноти.

От прокуратурата призовават гражданите да се информират за новата валута само от официални източници.

За разпространение на фалшиви банкноти законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.