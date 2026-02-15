ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Настимир Ананиев: Оставката на Делян Добрев е началото на края на ГЕРБ

Настимир Ананиев КАДЪР: bTV

Винаги когато Бойко Борисов започне да губи хора, започва отброяването на края на ГЕРБ. Така се случи и след изборната загуба в Пазарджик, така е и сега с евентуалната оставка и напускането на Делян Добрев. Това каза Настимир Ананиев бивш депутат от ПП-ДБ в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

По-важното е обаче по какъв начин ще имаме алтернативи на предстоящите избори, смята Ананиев, като посочи като една такава алтернатива партията на Румен Радев. Ананиев посочи още, че в социалните мрежи има заявки от бащата на Сияна, който се допитва дали гражданското движение ще прерасне в партия и това също можело да бъде алтернатива. 

На въпроса дали случаят „Петрохан" ще се отрази по някакъв начин на изборните резултати на ПП-ДБ, обаче Ананиев отговори с това, че се усещало някакъв чадър над организацията на Калушев и това било притеснително. Притеснително било и наличието на родители, които дават децата си на такива хора. 

