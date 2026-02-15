ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22289795 www.24chasa.bg

В Елхово излизат на протест заради път, осеян с дупки

808
Път Снимка: Pixabay

Жители на Елхово и региона излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Ямбол и Елхово. Близо 13 километра от него са осеяни с десетки кръпки, които според хората създават допълнителни проблеми.

По пътя ежедневно преминават около 1500 тежкотоварни автомобила. През октомври м.г. участъкът Ямбол – Лесово е бил обследван от Агенция „Пътна инфраструктура", като част от подготовка за бъдещ основен ремонт, но не е посочен конкретен срок.

С протеста си гражданите настояват не за поредните временни кърпежи, а за цялостно и трайно решение за една от важните международни пътни артерии в Югоизточна България, пише БНТ. Само от началото на годината на четири различни места в страната хората са протестирали заради лошо поддържани или непроходими пътища.

Път Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците