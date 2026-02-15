Община Пловдив събира оферти колко би струвала реставрацията на сградата на БНБ

Предложенията трябва да са съобразени с факта, че тя е паметник на културата

Община Пловдив обяви пазарни консултации колко би струвала реставрацията на старата сграда на БНБ. В началото на месеца беше обявено, че красивата, но рушаща се от години постройка ще стане филиал на Археологическия музей и първите стъпки към обновлението й ще са свързани с фасадата.

Идеята на пазарните консултации е администрацията да се ориентира каква би била прогнозната стойност на ремонта на база на постъпилите оферти. Сградата е паметник на културата и фирмите трябва да се съобразят с този факт.

Най-сериозната пречка пред превръщането й в част от Археологическия музей е, че една част от имота е собственост на търговска банка. Затова в общината ще мислят за изкупуване на дела й или за замяна.