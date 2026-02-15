ГДБОП проверява IP адресите зад сатиричната фейсбук страница „Копейкин“

ГДБОП се опитва да установи IP адресите, използвани за администрирането на сатиричната фейсбук страница „Копейкин" с около 46 000 последователи, която редовно публикува статуси, колажи и снимки, критични към управляващите. Това става ясно от отговор на подалия оставка вътрешен министър Даниел Митов на депутатски въпрос, отправен от Стоян Таслаков от Възраждане.



Повод за проверката е видеоклип, публикуван на страницата, в който в Панагюрище мъж сваля руско знаме и го тъпче. Към видеото е добавен текст, че „Панагюрище е град символ на свободата и българския дух. Това е недопустимо, докато Путин освен украинци, продължава да убива и българи в Украйна!". В публикацията се посочва още, че знамето е свалено от „известен български доброволец, сражавал се на първа линия на фронта в Украйна", а финалът гласи: „Слава на Украйна! Да живее България!".

От отговора на Митов се разбира, че „Възраждане", на чиито събития често се развява руското знаме, поставят въпроса дали е санкциониран човекът, нарязал флага в Панагюрище. В самия въпрос на Таслаков обаче не се уточнява, че става дума за руско знаме, а се говори за „нападение и унищожаване на чужда собственост, при това с изключителна дързост и цинизъм".

„Въпреки многобройните неодобрителни реакции, страниците, които разпространяват видеото, хвалят и одобряват постъпката, което ги прави подстрекатели за нападение върху чужда собственост. Подстрекаването към престъпление е престъпление", пише Таслаков. Партията му беше свързвана и с погрома над Дома на Европа, макар депутатските имунитети на нейни представители да възпрепятстват предаването им на съд.

Таслаков иска да знае дали е открит и арестуван извършителят, дали в момента изтърпява условна присъда за друго. Дали са изискани записите и дали са установени и разпитани администраторите на страниците във Фейсбук, които одобряват, споделят и подстрекават към престъпление.

Митов му отговаря, че за случката освен сигнал на 112 от 30 декември м.г. има и още две жалби.

"Извършителят е установен и му е снето писмено обяснения. Съставен му е предупредителен протокол", пише министърът. И обяснява, че човекът е в условията на 3-годишен изпитателен срок. Иззети са записи от видокамерите и са приложени към преписката, докладва още Митов на Таслаков. И допълва, че са "снети са обяснения от очевидец и от администратора на групата "Групата на панагюрци". Предстои преписката да бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик". Пише също, че "е поискано съдействие от ГДБОП за установяване на IP адресите, използвани от администратор за управление на страница в социална мрежа с наименование "Копейкин".