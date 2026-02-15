Наталия Киселова: Гуцанов първо трябва да се консултира с ръководството на БСП, преди да влезе в служебния кабинет

В парламентарната група на БСП не е обсъждано някой от БСП да влезе в служебния кабинет на Андрей Гюров. Ако има представител на БСП в него, например Борислав Гуцанов, както се говори, той трябва да се консултира предварително с ръководството на партията. Това каза председателката на парламентарната група на БСП и бивш председател на НС Наталия Киселова.

„Тежко беше да се управлява съвместно с други партии. Още през септември знаехме, че има проблеми в управлението, които в един ден ще ни се стоварят на главите. Ние обаче доказваме умения и в определени случаи – кураж, в тежки ситуации", каза още Киселова.

Такава била поскъпването на цените. Според Киселова министрите, които са били изслушвани във връзка с инфлацията миналата седмица са били „да не кажем неадекватни, но поне зле подготвени", каза Киселова. Стремежът едни винаги да излязат сухи от водата, а винаги другите да са виновни, не е хубаво за едно съвместно управление, каза тя.

Тук не става дума само за споразумението за управление, тук става дума и за конкретни позиции, които са отстоявани или решения, които са взимани по начин, който не предвижда предварителни консултации и разговори. Ако трябва да сравним как изглеждат коалиционни управления назад в годините, в които БСП е участвала, начинът, по който се взимат решения не може да бъде по телефона или през вайбър група. Необходимо е да се сяда да се говори. Най-критични са моментите с кадровите въпроси", уточни тя.