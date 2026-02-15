Божидар Божанов: Свидетел казва, че Калушев много бързо научавал за сигнали, подавани до службите

Зададохме в парламента въпрос на Деньо Денев, и.ф. председател на ДАНС дали е имало в организацията в "Петрохан" хора, които са сътрудничели по някакъв начин на ДАНС. Той отговори: не мога да ви дам отговор на този въпрос в открито заседание, след това каза - нещо не сте ме разбрали, не мога да ви дам такава информация, каза Божидар Божанов, съпредседател на ДБ, по bTV.

Изискали сме цялата информация от ДАНС от прокуратурата, от МВР - какви сигнали има, какво е било разследвано, имало ли е СРС-та в хижата, но управляващото мнозинство блокира това. А един от свидетелите казва, че когато са подавани сигнали, Калушев е научавал много бързо от службите, заяви Божанов.

Той не смята, че Васил Терзиев трябва да подава оставка като кмет на София. Подчерта, че заявката на Андрей Гюров е за неутрално служебно правителство и той ще реши кой ще бъде вътрешен министър. И не смята, че някой може да бъде априори изключван от бъдещите кандидат-депутатски листи на ПП-ДБ.