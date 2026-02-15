ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се преструват на гуру, всички искат "уикенд ритрийт" и се стига до злоупотреби

8868
Робърт Търман. Кадър от видео на bTV

Будизмът не изисква изолация и сляпо подчинение, подчерта Робърт Търман, ученик на Далай Лама и изследовател на будизма по bTV  - будизмът открива нирвана - пълна свобода.

Темата за будизма нашумя у нас след трагедията в "Петрохан" и твърденията, че Ивайло Калушев е бил последовател на тибетския будизъм.

Преподаването в будизма е в полза на ученика, не на учителя, каза Търман. Думата "лама" е тибетския превод на индийската дума "гуру". За съжаление, на Запад има много хора, които се преструват на гуру и всички искат "уикенд ритрийт", и всички искат да бъдат гуру и лесно може да се стигне до злоупотреба. Дори някои тибетци са го използвали злонамерено. Някои лами са излезли извън контрол в Запада. Изискват прекалено много пари, сексуални услуги, държат се като Бог и това е погрешно, заяви Търман.

Робърт Търман. Кадър от видео на bTV

