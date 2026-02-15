Атанас Атанасов от БСП: Трагедията "Петрохан" е поражение на държавата на всички нива

Трагедията край Петрохан не трябва да бъде политизирана или да става елемент от нечия политическа кампания. Това каза по bTV депутатът от БСП Атанас Атанасов. Според него обаче на повърхността на този случай изплува „поражението на държавата на всички нива".

„В "Петрохан" видяхме едно НПО, което не само името й, но и функциите й се приближават до държавните такива. В крайна сметка се оказа, че това е една тежко въоръжена секта със съмнения за педофилия. Тук говорим за големия провал на десницата и неолибералния ред като цяло", каза още той.

Народният представител коментира, че и в парламента е изнесена оскъдна информация по случая. По думите му първата работа на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите, защото в момента доверието към МВР, службите и прокуратурата е критично ниско.

Атанасов призна, че групата на БСП в парламента не е била единна относно поправките в Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина, като той самият е гласувал „против". Той каза още, че изборът на нов председател на левицата ще даде нова посока на социалистите. И при евентуално връщане на текстовете от президента Илияна Йотова – може да гласуват по друг начин.

По отношение на служебния кабинет и слуховете, че Борислав Гуцанов от БСП може да остане на поста си в социалното министерство, Атанасов каза, че информацията е неофициална, но ако това стане факт – ще се обсъди по време на националния съвет на партията и ще го подложат на гласуване.