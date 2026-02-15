Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо". Това написа във фейсбук публикация зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева.

Тя сподели снимка от пленарната зала, на която е рамо до рамо с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В събота в медийното пространство се появи новината, че друго знаково лице на ГЕРБ, а именно шефът на бюджетната комисия Делян Добрев, иска да напусне партията. Пред "24 часа" той не отрече твърдението, но не сподели подробности.