ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Служебният премиер да свик...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22290321 www.24chasa.bg

Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

8380
Деница Сачева и Бойко Борисов в пленарната зала Снимка: Фейсбук/ Деница Сачева

"Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо". Това написа във фейсбук публикация зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева.

Тя сподели снимка от пленарната зала, на която е рамо до рамо с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В събота в медийното пространство се появи новината, че друго знаково лице на ГЕРБ, а именно шефът на бюджетната комисия Делян Добрев, иска да напусне партията. Пред "24 часа" той не отрече твърдението, но не сподели подробности.

Деница Сачева и Бойко Борисов в пленарната зала Снимка: Фейсбук/ Деница Сачева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците