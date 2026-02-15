ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадец на телефон и кубинки в Белозем бил заварен на местопрестъплението от собственика

Ваня Драганова

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Използвал сила, за да запази откраднатото

Мъжът, който на 6 февруари т. г. задигна телефон и кубинки от свой съсед в пловдивското село Белозем, бил заварен на местопрестъплението от собственика и употребил сила, за да запази откраднатото. Това става ясно от решението на Районния съд в Пловдив, пред който извършителят признава вината си.

След грабежа той успял да избяга, но бил заловен още същия ден. Откраднатите вещи, чиято обща стойност е 160 евро, са върнати на притежателя им. Договорената присъда е 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца. Крадецът ще трябва да плати и разноските по делото от 260 евро.

Той е осъждан и преди, но е реабилитиран. Работи в строителството на частни начала.

