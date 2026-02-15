ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И повтори строгата си позиция по китайско-япон...

Хиляди посетиха Несебър за празника на любовта и виното

Изложбата провокира интереса на несебърлии.

Кметът на Несебър Николай Димитров откри едноименната изложба „Любов и вино", подредена в Градска художествена галерия „Радослав Ралев".

Експозицията събира творби на утвърдени местни художници – Витка Липчева, Йордан Йорданов, Валя Георгиева, Теодора Филипова, Богдан Богданов, Вергиния Богданова, Мария Богданова, Радослав Пенчев и Весела Пенчева, както и произведения от постоянната колекция на патрона на галерията – Радослав Ралев. Представените творби пресъздават темата за любовта и виното чрез разнообразни художествени техники и авторски почерк. Наред с утвърдените имена на местни артисти, свои произведения представиха и много възпитаници на местни художествени школи.

„Културните и фестивалните инициативи, включени в събитийния календар на общината, се превърнаха във визитна картичка на Несебър. Те имат ключово значение за развитието на града като притегателен център за изкуство и туризъм. Празниците на любовта и виното събират творци, жители и гости в атмосфера на вдъхновение и сетивни преживявания", подчерта кметът по време на откриването.

Произведенията в изложбата представят визуална интерпретация на експлозията от емоции, която съчетава омаята на чувствата и символиката на виното.

Изложбата „Любов и вино" ще остане достъпна за посетители до началото на месец март.

