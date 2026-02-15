"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна.

Сигналът за инцидента е получен в 00.30 часа вчера, съобщават от полицията. Лекият автомобил, управляван от 60- годишен варненец, движещ се от кв. Аспарухово, при завой към бул. Владислав Варненчик се врязва в подлеза. Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал. Издаден му е и талон за лабораторно изследване, но и там последвал отказ.

Мъжът е без сериозни контузии. Задържан е за срок до 24 часа.