Кметът на Несебър: Семейните ценности са в основата на добрите обществени нрави

В Стария град се състоя церемония по подновяване на брачните клетви на четири двойки

Две двойки от Несебър, отбелязващи половин век съвместен живот и още две, празнуващи двадесет и петата си годишнина повторно се врекоха във вярност.

Официален свидетел на подновяването на брачните клетви бе кметът на община Несебър Николай Димитров. Тържествената церемония се състоя в Старото кметство, в присъствието на деца, роднини и приятели на празнуващите юбилейните златна и сребърна сватба.

„Пожелавам на нашите съграждани, които с делата си са доказали силата на своята взаимна обич и решимостта си да преминават заедно през изпитанията на времето и живота, да продължат да поддържат жив пламъка на любовта, привързаността, лоялността и доверието помежду си. Нека останат неразделни, сплотени и единни пред всяко предизвикателство. Тази церемония е израз на почитта на нашата общност към брачната институция, защото тя е в основата на добрите обществени нрави, затвърждаващи ценности като доверие, подкрепа и съпричастност", каза г-н Николай Димитров.

В знак на признателност към дълголетието на семейния съюз кметът Димитров връчи на юбилярите почетни плакети и им пожела да продължат да бъдат пример за вярност, обич и споделена житейска сила.

Празничната атмосфера бе допълнена от благословия, отправени от отец Петър – свещенослужител в храм „Св. Успение Богородично", който изрече молитва за здраве и духовна крепкост на семействата, а за двойките, изрекли отново „Да", денят се превърна в емоционално завръщане към началото на техния съвместен път

Церемонията по подновяване на клетвите на двойки, съхранили брачната институция през десетилетията, е част от Празниците на любовта и виното. Инициативата утвърждаваща стремежа на Община Несебър за съхраняване на традициите, насърчаване на семейните ценности и налагане на събития със символна стойност, чрез които градът се популяризира като привлекателно място за сватбени ритуали и романтични преживявания.