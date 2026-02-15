Дават стипендии за подготовка на специалисти за бъдещите блокове на АЕЦ „Козлодуй"

АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности" ще предостави стипендии за изявени ученици от математическа гимназия във Враца. Програмата е насочена към подкрепа на талантливи млади хора, които показват отлични резултати в областта на науката и технологиите.

Стипендиите ще бъдат предоставени на ученици, които се обучават в профил „Математически" – математика и информатика и математика и физика. Критерии за получаване са: отличен успех, академични постижения, участие в различни научни състезания и олимпиади. Целта на програмата е да насърчи младите таланти да продължат своето образование и професионално развитие в сферата на инженерните науки и енергетиката.

ППМГ „Акад. Иван Ценов" е известна със своите високи стандарти на обучение и подготовка на учениците в областта на природните науки и математиката. Ръководството на гимназията приветства новата инициатива и благодари на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности" за подкрепата.

От „Нови мощности" съобщиха, че предлагат стипендии и платени стажове за студенти в бакалавърски и магистърски програми по специалности, ключови за развитието на ядрената енергетика в България и очакват мотивирани млади хора с амбиция, знания и стремеж за развитие. От там съобщиха, че подробности могат да се намерят на сайта на дружеството.