ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И повтори строгата си позиция по китайско-япон...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22290582 www.24chasa.bg

Дават стипендии за подготовка на специалисти за бъдещите блокове на АЕЦ „Козлодуй"

Валери Ведов

[email protected]

3604
АЕЦ "Козлодуй" СНИМКА: ВАЛЕРИ ВЕДОВ

АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности" ще предостави стипендии за изявени ученици от математическа гимназия във Враца. Програмата е насочена към подкрепа на талантливи млади хора, които показват отлични резултати в областта на науката и технологиите.

Стипендиите ще бъдат предоставени на ученици, които се обучават в профил „Математически" – математика и информатика и математика и физика. Критерии за получаване са: отличен успех, академични постижения, участие в различни научни състезания и олимпиади. Целта на програмата е да насърчи младите таланти да продължат своето образование и професионално развитие в сферата на инженерните науки и енергетиката.

ППМГ „Акад. Иван Ценов" е известна със своите високи стандарти на обучение и подготовка на учениците в областта на природните науки и математиката. Ръководството на гимназията приветства новата инициатива и благодари на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности" за подкрепата.

От „Нови мощности" съобщиха, че предлагат стипендии и платени стажове за студенти в бакалавърски и магистърски програми по специалности, ключови за развитието на ядрената енергетика в България и очакват мотивирани млади хора с амбиция, знания и стремеж за развитие.  От там съобщиха, че подробности могат да се намерят на сайта на дружеството.

АЕЦ "Козлодуй" СНИМКА: ВАЛЕРИ ВЕДОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците