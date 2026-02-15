10 години преди Калушев полицията в Монтана учи деца да стрелят на скаутски лагери

10 години преди да започне да прави съвместни учения с групата на Ивайло Калушев, полицията в Монтана е обучавала деца да оцеляват и да стрелят заедно с неправителствена организация. А моделът на тези лагери доста прилича на школата за обучение на деца на Калушев.

През юли 2013 година етрополски командоси са обучавали на скаутски умения доброволците от 4-те Детски полицейски академии в Монтана. Едноседмичното обучение на 90-те ученици е протекло на хижа Ком-"Нова" в Берковския Балкан. Етрополски командоси предавали на доброволците скаутските си умения за живот сред природата и коректно поведение.

Учениците се учели как да оцеляват в природна среда - да се ориентират с компас и без компас, да откриват азимута на обект - посоката му, измерена в градуси, да оцеляват без храна и вода, като използват природните ресурси.

Командосите провеждали с тях занятия по стрелба с професионален лък и пистолет. Служители от Охранителна полиция на РУП Монтана пък усъвършенствали практическите им умения по бойно-приложни техники. В програмата им са били включени още изкачване на връх Ком в Стара планина, свободни и интелектуални игри, стрелби с въздушна пушка по мишена и пълнене на пълнител с патрони. Наградите на най-добрите отбори и доброволци са били връчени в края на седмицата от командира на етрополските командоси о.з. полк. Васил Христов.

Скаутските лагери на деца с командоси са провеждани през ваканцията и са преминавали при изключителен ред и дисциплина, без произшествия, припомнят запознати.

10 години по-късно полицията в Монтана е организирала съвместни учения с рейнджърите на Ивайло Калушев от хижа "Петрохан". Като не са се провеждали в Монтана и според обясненията на полицейските шефове е ползвана техниката на рейнджърите. Твърди се, че такива обучения са правени и през 2025 година, но за тях все още липсва официално потвърждение.

Ивайло Калушев и останалите рейнджъри от неговата група също са обучавали деца като те са имали приключенска школа "Роук". През 2019 г. в интервю за БНР Калушев и Ивайло Иванов са представили как в техните лагери за оцеляване помагат на тормозени деца.

Сегашните деца нямат детство, казва Иво Калушев – създател на Школа за приключения "Роук" в интервюто

"„Това е тенденция, която се забелязва от доста време насам, но в момента е някак плашеща ситуацията. Причините, предполагам, са доста комплексни, но това, което наблюдаваме е, че децата все повече и повече се отчуждават от семейството, прекарват все повече и повече време в училище. В момента се налага схема на целодневно обучение в много училища.

Това е нещо, което може би идва от родителите, които просто пращат децата на "отглеждане" в училището и то в момента в частните училища е факт на много места – деца, които са цял ден на училище, учебни часове, които са по 60 минути и всъщност тези деца, те нямат детство и започва да се вижда все повече и повече тази липса на детство.

Има един цял свят, за чието съществуване тези деца изобщо не знаят нищо. Това е светът на игрите, на спортовете, на планината, всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. Самите деца са доста „угаснали", бих казал", са думите на Калушев пред БНР.

Ивайло Иванов от Българската асоциация по екстремни спортове, който също е част от школата, допълва:

„В училище децата на практика следват модела на цял работен ден, в който те вместо да са до обяд на училище и след това да имат свободно време, предимно за игра, повтарят деня на възрастните. Природата напълно липсва в цялото им ежедневие."

Иво Калушев обяснява, че децата вече не знаят как да си играят:

„Ние работим и с частни училища, и с държавни училища, и това, което получаваме като обратна връзка от самите директори, от самите учители на тези училища, е доста обезпокоително. Това са деца, които буквално не знаят какво е да си играят. Става дума за базови умения и познания за това да си играеш, дори това го няма. Учители по физическо споделят, че първото, което трябва да учат децата, е как да си играят. Не на конкретни игри, а как да си играят въобще."

15-годишният Николай, който от 10-годишен е в досег с природата, още на 11-годишна възраст става най-младия в света сертифициран пещерен водолаз. Участвал е в трудни подводни пещерни изследвания с неколкостотин пещерни гмуркания, владее три езика и спокойно споделя своите наблюдения:

„Изключително е да имаш възможността да си сред природата от малък и да правиш неща, за които повечето деца само си мечтаят и в същото време ми е доста тъжно като наблюдавам как по-малките от мен вече са загубили напълно досега си с тези спортове и с планината. Все повече и повече срещам деца, които са само с няколко години по-малки от мен, но които са сякаш от напълно различно поколение. Те не знаят нищо, не могат нищо, не мислят кой знае колко и доста трудно се води разговор с тях".

Тази обезпокоителна тенденция може да се подсили при налагане на целодневната форма на обучение в училище, за която настояват и много родители, които в нея пък виждат възможност да облекчат своите ангажименти на децата им.

Школата за приключения, която съществува над 25 години, предупреждава, че в сравнителен план това "угасване на играта и на детските мечти" се случва едва в последните години.

Контролираният досег с екстремните спортове и оцеляването в досег с природата могат да вдъхнат увереност на децата във възрастовата група от 10 до 15-годишните и да ги научат да се справят сами със сложни ситуации и изпитания.