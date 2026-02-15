ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И повтори строгата си позиция по китайско-япон...

Мъж и дете на три години са пострадали при катастрофа край Джулюница, пътят за Горско ново село е затворен

Катастрофата е възникнала в сутрешните часове между два леки автомобила в участъка. Пострадалите са откарани за преглед във великотърновската болница Снимка: Pixabay

Заради катастрофа с пострадали мъж и дете на три години е затворен временно пътят Джулюница – Горско ново село, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Катастрофата е възникнала в сутрешните часове между два леки автомобила в участъка. Пострадалите са откарани за преглед във великотърновската болница. Състоянието им се изяснява. По случая се води разследване.

Предвиден е обходен маршрут от Горско ново село – Златарица – Мерданя – Джулюница и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.

