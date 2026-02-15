Граждани се събират на протест в Червен бряг против войната по пътищата

Граждани се събират пред сградата на Община Червен бряг на протест срещу "войната по пътищата". Протестът е и заради решението на съда да бъде пуснат под парична гаранция шофьорът, обвиняем за катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Протестът се организира от бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край село Телиш на 31 март миналата година. За БТА от Община Червен бряг съобщиха, че в администрацията има постъпило уведомление за проявата.

Искаме справедливост за Сияна, за доктор Костадинов и всички, които си отидоха в безумната "война по пътищата". Нека покажем, че животът има стойност. Нека покажем, че няма да приемем безнаказаността за норма, написа Попов във фейсбук профила по повод днешния протест.

На на 31 януари протест затвори за повече от два часа участъка от пътя Бяла – Ботевград между селата Горни Дъбник и Телиш.

Преди дни от Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха, че се монтират гъвкави ограничители на пътя между селата Телиш и Радомирци. Целта е по този начин да бъдат разделени посоките на движение и възможността за неправилно изпреварване да бъде ограничена.