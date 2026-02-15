Миряни излязоха в защита на разпопения свещеник Иван Иванов в Сливен

Протест в защита на разпопения свещеник Иван Иванов се състоя пред църквата „Света Троица" в квартал „Речица" в Сливен. Инициативата бе на църковното настоятелство след неделното богослужение и събра десетки миряни пред храма. Участниците изразиха несъгласието си с решението за отстраняването на свещеника и настояха за неговото възстановяване.

В изказване пред присъстващите Иванов заяви, че поема отговорност за действията си и не съжалява за направеното. Той подчерта, че целта му винаги е била да гради църквата, а не да я разрушава. По думите му предприетите от него действия – да извършва богослужение на разбираем български език, за да достига до повече хора, особено до младите, са били продиктувани именно от това разбиране.

Свещеникът посочи, че след проведената среща със сливенския митрополит Арсений на 3 февруари е било постигнато съгласие, но само няколко дни по-късно той е бил разпопен.

„Не е важно дали аз ще бъда свещеник. Важно е християните в църквата да получат това, което очакват от нея – вяра, надежда и любов. Вместо това, църквата често е назидателна. Разликата между назидание и любов е огромна. Този, който назидава, се изправя със самочувствието на негрешащ и овластен човек. Любовта е нещо друго – тя е ясно съзнание за собственото несъвършенство и приемане на другия такъв, какъвто е. Приемам, че това, което съм направил, ако трябва, ще се заплати, но протягам ръце за прегръдка", допълни Иванов.

От името на църковното настоятелство Донка Купенова заяви, че на 16 февруари настоятелите ще депозират оставките си в митрополията в знак на несъгласие с отстраняването на свещеника.

По време на протеста сред миряните се събираше подписка в подкрепа на възстановяването на свещеника в енорията. На място имаше и полицейско присъствие.

Иван Янков Иванов беше лишен от духовен сан с решение на Духовния съд към Сливенската света митрополия, потвърдено единодушно от Свети синод на Българска православна църква – Българска патриаршия. Наложеното наказание е „низвержение от духовен сан, без отлъчване от Църквата", пише БТА.

За 18 февруари (сряда) от 11:30 ч. е насрочено събиране пред митрополията, на което миряните ще призоват митрополит Арсений да отговори на въпросите им относно мотивите за взетите решения.