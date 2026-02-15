Задържат подсъдимия за купена с фалшиви евро кобила велинградчанин, пак не се яви в съда в Пловдив

Не му е за първи път да кръшка от заседанията

37-годишният Митко Чавдаров от Велинград, подсъдим за покупката на кобила с фалшиви евро, ще бъде задържан, когато бъде намерен. Това постанови Апелативният съд в Пловдив, след като Чавдаров не се яви на заседанието по делото.

Той обжалва присъдата си от 2 години затвор, постановена от магистратите в Пазарджик, но не за първи път кръшка от заседанията. Според прокуратурата 29 юни 2024 г. Чавдаров си купил кобила от Мустафа Чобанов от Костандово, като му платил с 10 фалшиви банкноти по 50 евро. Било към 21,40 часа и в тъмното продавачът не видял добре банкнотите, но като се прибрал, установил, че те нямат холограмна лента и са с едни и същи серия и номер. Обадил се на телефон 112 и купувачът бил задържан.

Митко Чавдаров е неграмотен, не знае добре български език, но обясни преди време пред съдиите в Пловдив, че детето на брат му може да чете и пише и ще му помага в процеса.

Делото минава за втори път през Апелативния съд в Пловдив, след като през м. г. то беше върнато на първата инстанция заради процесуални нарушения.