ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Кипър като Италия ще участва в срещата на Съвета...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22291172 www.24chasa.bg

Задържат подсъдимия за купена с фалшиви евро кобила велинградчанин, пак не се яви в съда в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

2936
Митко Чавдаров в съда в Пловдив Снимка: Ваня Драганова

Не му е за първи път да кръшка от заседанията

37-годишният Митко Чавдаров от Велинград, подсъдим за покупката на кобила с фалшиви евро, ще бъде задържан, когато бъде намерен. Това постанови Апелативният съд в Пловдив, след като Чавдаров не се яви на заседанието по делото. 

Той обжалва присъдата си от 2 години затвор, постановена от магистратите в Пазарджик, но не за първи път кръшка от заседанията. Според прокуратурата 29 юни 2024 г. Чавдаров си купил кобила от Мустафа Чобанов от Костандово, като му платил с 10 фалшиви банкноти по 50 евро. Било към 21,40 часа и в тъмното продавачът не видял добре банкнотите, но като се прибрал, установил, че те нямат холограмна лента и са с едни и същи серия и номер. Обадил се на телефон 112 и купувачът бил задържан.

Митко Чавдаров е неграмотен, не знае добре български език, но обясни преди време пред съдиите в Пловдив, че детето на брат му може да чете и пише и ще му помага в процеса. 

Делото минава за втори път през Апелативния съд в Пловдив, след като през м. г. то беше върнато на първата инстанция заради процесуални нарушения. 

Митко Чавдаров в съда в Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците