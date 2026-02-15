ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Кипър като Италия ще участва в срещата на Съвета...

Жена е намушкана с нож в Дупница, настанена е с порезна рана в болница в София

1260
Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщи Катя Табачка, говорител на Областна дирекция на МВР в Кюстендил.

Пострадалата заедно с приятелка си говорели в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, посочи Табачка. Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема, пише БТА.

Работи се по изясняване на факти по случая, образувано е досъдебно производство, допълни Табачка.

