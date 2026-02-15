ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова и Лора Христова свалиха всички миш...

Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внеса за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име

Румен Радев Снимка: Официален профил във Фейсбук

Досегашният президент Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Той посочи, че законовият срок ще бъде спазен. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията, предаде Нова.

Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване за парти.

„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация", каза още той. Но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина".

Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел".

„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже", подчерта още досегашният президент.

