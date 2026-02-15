ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова и Лора Христова свалиха всички миш...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22291457 www.24chasa.bg

Мъж пострада при пътен инцидент до светофар в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

3332
Пострадалият мъж е транспортиран в МБАЛ- Смолян. Снимка: Архив

Мъж е пострадал при пътен инцидент в Смолян до светофар в посока Пампорово, съобщиха от полицията.
По информация на очевидец, подал сигнал на телефон 112, пострадалият е на около 65 години и е с видима рана на главата. Той е транспортиран в болница за преглед, като към момента е бил в съзнание, но не са ясни пораженията, уточняват от пресцентъра на полицията.
Инцидентът е станал в района на Военното окръжие в града. Предстои органите на реда да изяснят причините за произшествието.

Пострадалият мъж е транспортиран в МБАЛ- Смолян. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите