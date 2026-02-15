Мъж пострада при пътен инцидент до светофар в Смолян

Мъж е пострадал при пътен инцидент в Смолян до светофар в посока Пампорово, съобщиха от полицията.

По информация на очевидец, подал сигнал на телефон 112, пострадалият е на около 65 години и е с видима рана на главата. Той е транспортиран в болница за преглед, като към момента е бил в съзнание, но не са ясни пораженията, уточняват от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал в района на Военното окръжие в града. Предстои органите на реда да изяснят причините за произшествието.