Лошото състояние на улиците в квартал „Рилци" в Добрич изкараха на протест жителите му

Недоволни жители на квартал „Рилци" в Добрич излязоха на мирен протест срещу изключително лошото състояние на улиците след реализирания мащабен проект за подмяна на водопроводната мрежа, който протече в няколко етапа. „Вече месеци наред няма трайно възстановяване на пътната настилка. Няма и конкретна информация от институциите за това кога и как ще бъде решен проблемът", заяви инициаторът на протеста Радка Колева.

„Насипаха обратно пръстта, която изкараха от разкопаното, отгоре сложиха малко чакъл и каменно брашно и стана невъзможно за движение. Коли пропадат, автобуси пропадат, дупките са огромни. Минават, слагат малко чакъл в тях и толкова, но полза няма", добави Колева. Хората от квартала твърдят, че вече години наред се движат по разбити улици, а временните ремонти не дават резултат. В сухо време се вдига силен прах, а при валежи се образува кал."Автобусите вече не искат да минават. След валежите през последните дни калта е огромна, няма кой да я изчисти", недоволстват протестиращите. „Вече е невъзможно за минаване", добавят те. „Искаме отговор кога улиците ще станат отново нормални. Обещаха, че след поставянето на водопровидите ще ги асфалтират поетапно. Но това не случва и досега", обясняват жители на квартала.

„Паднах и се ударих на улицата. Колата ми също пострада. Не съм само аз – най-вероятно има и други пострадали, допълва тя. Вече не се молим за асфалт, молим се поне за чакъл, за да може да се минава", каза още Колева.Жителите на квартала са се обръщали към общината, Колева посочи, че е изпращала снимки и сигнали чрез социалните мрежи, но не е получила конкретен отговор на въпроса кога ще бъдат възстановени улиците.

По думите на Стефан Балчев търпението на хората е изчерпано. „Навсякъде е мизерия и каша", казва той. „Има интензивно движение, а тротоари няма. Докато не стане тежък инцидент, никой няма да вземе мерки", категоричен е жителят на квартал „Рилци". „Наслушахме се на обещания. Искаме някой да дойде тук и да обясни какво се случва, с конкретни срокове и сметки", настоя Жулиета Игнатова. По думите й, използваният материал за насипване е неподходящ и влошава ситуацията при валежи. Тя допълни, че дъщеря й тръгва за училище с едни обувки, които сменя на спирката, за да може да влезе чиста в клас.В протеста се включиха много жители, които блокираха булеварда, който отвежда автомобилния трафик в посока на град Силистра.