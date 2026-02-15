Делян Добрев отрече да напуска ГЕРБ и цитира Марк Твен: Слуховете за моята смърт са силно преувеличени

Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Това написа във фейсбук профила си Делян Добрев.
В събота новината обиколи социалните мрежи и сайтове. Съобщи я и bTV, позовавайки се на свои източници. Пиар експертът Диана Дамянова я потвърди пред БНТ, но каза, че е разбрала не от него, а от негови близки.
"24 часа" също потърси Делян Добрев. Той не отрече, но не сподели подробности, а днес цитира Марк Твен:
"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени."
Ето какво още пише Добрев:
Скъпи приятели,
Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.
Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.
Скъпи неприятели,
Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!
"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени." Марк Твен Скъпи приятели, Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в...Публикувахте от Делян Добрев в Неделя, 15 февруари 2026 г.