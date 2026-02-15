ОИК в Поморие прекрати мандата на кмета на село Бата след влязла в сила присъда

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Поморие прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Бата Георги Георгиев. Решението е публикувано на официалната интернет страница на комисията. Там се съобщава, че е уведомена и Централната избирателна комисия за насрочване на частичен избор за кмет на селото.

От ОИК посочват, че кметът е осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс. С решение от декември 2025 г. Върховният касационен съд е потвърдил присъдата за престъпление от общ характер – купуване на гласове. Наложено му е наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, чието изтърпяване е отложено с тригодишен изпитателен срок, пише БТА.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно, когато след избирането му той бъде осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер. Кметът обаче продължи да изпълнява пълномощията си, заради което група общински съветници от Общинския съвет в Поморие подадоха през януари т.г. сигнал, че повече от месец след окончателното съдебно решение няма публична информация за предприетите от общинската администрация и ОИК действия. Те посочиха, че забавянето може да наруши законовите срокове и да ограничи политическите права на жителите на село Бата.