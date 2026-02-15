Съдят доставчик по програма "Училищен плод", мамил със сертификати за пресни плодове

Доставчик на земеделски продукти за училищата се изправя пред съда във Велико Търново за източени близо 6000 лв. с фалшиви сертификати за свежи плодове и зеленчуци.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Мартин К. е обвинен, че на 25 февруари 2021 г., в гр. В. Търново е подал заявка за плащате в Областната дирекция на ДФ „Земеделие" гр. В. Търново, като лице, което управлява и представлява еднолично дружество с ограничена отговорност , 4 броя сертификати за съответствие с пазарните стандарти на Европейския съюз за пресни и плодове и зеленчуци, като представил неверни сведения относно номер, тип продукт, килограми, дата на издаване и срок на валидност, както и че са издадени на ЕООД-то от БАБХ В. Търново.

В резултат на това, по горепосочената Заявка за плащане от 08.12.2020г. по схема „Училищен плод", на 05.03.2021г. получил сумата 5865 лв. с ДДС, представляваща средства от фонд на Европейския съюз, а именно: Европейски фонд за гарантиране на земеделието, като 50% от инкриминираната сума е от европейския фонд и 50% - от средства, принадлежащи на българската държава.