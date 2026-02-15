ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдят доставчик по програма "Училищен плод", мамил със сертификати за пресни плодове

Дима Максимова

Доставчик на земеделски продукти за училищата се изправя пред съда във Велико Търново за източени близо 6000 лв. с фалшиви сертификати за свежи плодове и зеленчуци.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Мартин К. е обвинен, че на 25 февруари 2021 г., в гр. В. Търново е подал заявка за плащате в Областната дирекция на ДФ „Земеделие" гр. В. Търново, като лице, което управлява и представлява еднолично дружество с ограничена отговорност , 4 броя сертификати за съответствие с пазарните стандарти на Европейския съюз за пресни и плодове и зеленчуци, като представил неверни сведения относно номер, тип продукт, килограми, дата на издаване и срок на валидност, както и че са издадени на ЕООД-то от БАБХ В. Търново.

В резултат на това, по горепосочената Заявка за плащане от 08.12.2020г. по схема „Училищен плод", на 05.03.2021г. получил сумата 5865 лв. с ДДС, представляваща средства от фонд на Европейския съюз, а именно: Европейски фонд за гарантиране на земеделието, като 50% от инкриминираната сума е от европейския фонд и 50% - от средства, принадлежащи на българската държава.

