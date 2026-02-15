Социален антрополог: Борислав Сарафов трябваше да замълчи за "Петрохан"

"Светът живее бързо. Институциите по своя характер би трябвало да са бавни. Това е противоречие между духа на институциите и на модерното време, което ще е предизвикателство в 21 век пред следващите поколения. Бързината в случая имаше двойствена природа - от една страна мълчание, от друга страна бързи думи от и.ф главен прокурор и ръководителя на ДАНС, които не излязоха с експертно говорене, а със заклинания: "Туийн пийкс", паравоенни формирования, секти, религиозни изкълчвания бяха лансирани именно от институциите. Тук е проблемът".

Това обясни социалният антрополог и политолог Васил Гарнизов пред bTV по повод кървавата трагедия в хижата "Петрохан".

"Институцията не проговори със своята униформа, а с най-слабото си звено. Всички знаем, че Борислав Сарафов е временен, че легитимността му е оспорвана, че актовете му може да се окажат нелегитимни. Това е моментът, в който той трябваше да замълчи. Ако имаха нещо важно да кажат - важно е не само посланието. Самият говорител на посланието също е важен", каза още социалният антрополог.

Според него висшите държавници - премиер и министри, да се обърнат към нацията и да се опитат да успокоят хората след стреса от новината, че са открити първо три трупа, а после още толкова, включително и на дете. Това обаче не стана, министрите не коментираха случая, а вътрешният министър в Даниел Митов не се е явявал публично от 2 февруари и не е казал и дума по темата. Вероятно и това е част от причината за спада в доверието към институциите и училището.

"През изминалите дни по няколко различни канала до мен стигаха фрази като "Умът ми не го побира". Когато ние сме лице в лице с немислимото, извънредното, нямаме готовите думи, нямаме готовите чувства освен стрес и крайна изненада, тогава посягаме в джоба си и търсим опита си, които да ни спестят тревогата", посочи Гарнизов.

"В единия разказ жертвите са виновни. Това ти снема тревогата и вътрешното напрежение, казваш, че там някой нещо е направил и си е заслужил съдбата. Другият разказ е за секта и паравоенни организации. Третият е за голяма конспирация, свързана с държавата, ДАНС, канали, ГДБОП. При нас така тръгна всичко след събитията, че рационалният и експертен глас беше веднага заглушен, посочи Гарнизов", коментира още експертът. Разказа, че чул за доста хора, които отказват да се информират за трагедията и прехвърлят новините, когато им излезе нещо по този случай.