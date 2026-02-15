55-годишен търновец, жали година условно и 1000 лв. глоба за повреден електромер

55-годишен мъж, ошашавил електромера на баща си със самоделка, за да показва по-малко киловати, се изправя пред Окръжния съд във Велико Търново, за да иска снизхождение.

С присъда от 28 ноември 2025 Районният съд е признал подсъдимия Петър Х. за виновен в това, че в периода от 11.02.2021 г. до 11.03.2021 г. в гр. Велико Търново, ул. „Сергей Румянцев" № 13, сам, чрез самоделно устройство, направено от пиезокристал, намотки и бутон, което при натискане на бутона генерира кратковременен високоволтов електростатичен импулс, неправомерно въздействал върху уред за търговско измерване на електрическа енергия. Електромерът е собственост на „Електроразпределение север" АД гр. Варна, монтиран на клиент с абонатен номер с титуляр Йордан Х. от гр. В. Търново. С тези си действия Петър Х. създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Първоинстанционният съд го осъдил на лишаване от свобода за срок от една година условно с тригодишен изпитателен срок и глоба от 1000 лева.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.