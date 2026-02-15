ВКС пак върна в Пловдив делото за прегазената на пешеходна пътека 13-годишна Габриела

Нов състав на Апелативния съд ще се произнесе по наказанието на водачката Веселина Семова, досега то беше условно

ВКС върна за втори път на апелативните магистрати в Пловдив делото за смъртта на 13-годишната Габриела. Момичето беше блъснато смъртоносно на пешеходна пътека на „Брезовско шосе" на 11 юли 2023 г. 54-годишната тогава водачка Веселина Семова имала книжка само от година и не успяла да реагира навреме, когато видяла Габриела и майка й Диана да пресичат. След удара момичето почина, а майката се размина с травми.

Семова призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив. „Ако можех да бъда на мястото на това момиче, наистина бих отишла", каза тя. В този момент бабата на Габриела Иванка Матанова, която носеше нейна снимка в залата, я насочи към Семова и извика: „Вижте какво дете убихте!" Прокурорът по делото Тодор Павлов поиска условна присъда, защото Семова не е типичният пътен хулиган. А тогавашният адвокат на близките Венцислав Банчев не настоя Семова да влезе в затвора. „Моля да постановите присъда, като съобразите установените по делото смекчаващи отговорността обстоятелства", каза единствено той.

Присъдата беше 2 години условно. Втората инстанция отказа да разгледа жабата на близките, защото адвокатът им не е поискал присъда, различна от постановената. Делото стигна до ВКС, който даде шанс за преразглеждане на казуса от апелативните магистрати. Вторият състав завиши наказанието на 2 години и 8 месеца с максималния изпитателен срок от 5 години. Върховният съд обаче откри пропуски в съдебния акт и пак прати делото на апелативните магистрати.

Предстои то да бъде насрочено.