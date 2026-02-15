ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 години преди Калушев полицията в Монтана учи де...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22292069 www.24chasa.bg

ВКС пак върна в Пловдив делото за прегазената на пешеходна пътека 13-годишна Габриела

Ваня Драганова

[email protected]

1168
Бабата на загиналата Габриела носеше снимката й в съда. Снимка: Ваня Драганова

Нов състав на Апелативния съд ще се произнесе по наказанието на водачката Веселина Семова, досега то беше условно

ВКС върна за втори път на апелативните магистрати в Пловдив делото за смъртта на 13-годишната Габриела. Момичето беше блъснато смъртоносно на пешеходна пътека на „Брезовско шосе" на 11 юли 2023 г. 54-годишната тогава водачка Веселина Семова имала книжка само от година и не успяла да реагира навреме, когато видяла Габриела и майка й Диана да пресичат. След удара момичето почина, а майката се размина с травми.

Семова призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив. „Ако можех да бъда на мястото на това момиче, наистина бих отишла", каза тя. В този момент бабата на Габриела Иванка Матанова, която носеше нейна снимка в залата, я насочи към Семова и извика: „Вижте какво дете убихте!" Прокурорът по делото Тодор Павлов поиска условна присъда, защото Семова не е типичният пътен хулиган. А тогавашният адвокат на близките Венцислав Банчев не настоя Семова да влезе в затвора. „Моля да постановите присъда, като съобразите установените по делото смекчаващи отговорността обстоятелства", каза единствено той.

Присъдата беше 2 години условно. Втората инстанция отказа да разгледа жабата на близките, защото адвокатът им не е поискал присъда, различна от постановената. Делото стигна до ВКС, който даде шанс за преразглеждане на казуса от апелативните магистрати. Вторият състав завиши наказанието на 2 години и 8 месеца с максималния изпитателен срок от 5 години. Върховният съд обаче откри пропуски в съдебния акт и пак прати делото на апелативните магистрати.

Предстои то да бъде насрочено.

Бабата на загиналата Габриела носеше снимката й в съда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите